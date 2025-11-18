1. Uluslararası Şiir Şöleni Melikgazi'de Düzenlenecek

Melikgazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası şiir dünyasının temsilcilerinin bir araya geleceği "1. Uluslararası Şiir Şöleni" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede düzenlenen kültürel etkinliklerin sosyal yaşama katkı sunduğunu ifade etti.

İlçede sosyal hayatı zenginleştirmek adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"1. Uluslararası Şiir Şölenimiz de ulusal ve uluslararası şiir dünyasının kıymetli temsilcileri buluşacak. Bu programda kelimeler, duygu ve düşünceler hafızamızda iz bırakacak. Şairlerimizin geçmişten günümüze bıraktıkları mirasa bizim sahip çıkmamız gerek. Bu yüzden bu tarz programların faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de belediye olarak ülkemizde ve yurt dışında isim yapmış şairleri bir araya getirerek tanışma ve kaynaşmalarına vesile olmaktan mutluluk duyacağız. 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz."