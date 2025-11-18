Haberler

1. Uluslararası Şiir Şöleni Melikgazi'de Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası şiir dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek '1. Uluslararası Şiir Şöleni'ni 22 Kasım'da gerçekleştirecek. Etkinlik, sosyal yaşamı zenginleştirmek amacıyla düzenleniyor.

Melikgazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası şiir dünyasının temsilcilerinin bir araya geleceği "1. Uluslararası Şiir Şöleni" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede düzenlenen kültürel etkinliklerin sosyal yaşama katkı sunduğunu ifade etti.

İlçede sosyal hayatı zenginleştirmek adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"1. Uluslararası Şiir Şölenimiz de ulusal ve uluslararası şiir dünyasının kıymetli temsilcileri buluşacak. Bu programda kelimeler, duygu ve düşünceler hafızamızda iz bırakacak. Şairlerimizin geçmişten günümüze bıraktıkları mirasa bizim sahip çıkmamız gerek. Bu yüzden bu tarz programların faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de belediye olarak ülkemizde ve yurt dışında isim yapmış şairleri bir araya getirerek tanışma ve kaynaşmalarına vesile olmaktan mutluluk duyacağız. 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.