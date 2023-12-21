- 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali ödüllerle sona erdi

DİYARBAKIR - Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinde 3 gün yoğun geçen programın ardından kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin kültür ve sanat kenti Diyarbakır'ı dünyanın ve ülkemizin seçkin sinema eserleriyle buluşturan 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Girişim Platformu ve Medya Arketip'in iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'ne 428 belgesel ve kısa filmin katılımı sağlandı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen festival ve ödül töreni, sinemaseverleri bir araya getirdi. Festival, 18-20 Aralık tarihleri boyunca devam etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, 7 ay süren bir çalışmanın sonucunda 12 ülkeden toplam 428 film başvurusu olduğunu belirterek, "3 günlük festivalimiz ödül töreniyle kapanmış olacak. Çalışmaların hepsini değerlendirdik. Son 24 finalisti 3 gündür festivalde gösterdik. İlk 3 film sahibine verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin özel ödülü ve Dicle Üniversitesi'nin özel ödülüyle toplamda 6 ödül olmak üzere yönetmenlerimizi ödüllendirdik" dedi.

1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivalinin devamının gelmesini dileyen Öztürkcan, "Festivale oldukça yoğun bir katılım sağlandı. 7 aylık süren çalışma sonucunda bugün buralara geldik. Bu vesileyle Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'a, DÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir'e ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklediği güzel bir proje oldu. Bizler bu festivalin devamının gelmesini istiyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi, sürdürülebilirliği çok önemseyen; teknolojik, sosyal ve sanatsal inovasyona önem veren bir üniversite olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hareket ediyor. İnsanlığın her türlü sorununu çözmek ya da bunları iyileştirmeye yönelik çalışmalarda iş birliklerine hazır olan bir üniversiteyiz" ifadelerinde bulundu.

Festivalin ilkinin düzenlenmesinin heyecan verici olduğunu söyleyen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç, "Birçok festivalde direktörlük yaptım. Bu anlamda benim için 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali ilk olduğu için oldukça heyecan vericiydi. Festivale çok güzel hazırlandık. İzleyicilerin tepkileri de çok iyi. Çünkü çok iyi konuklarımız geldi. Açıkçası seyircilerimiz salondan mutlu bir şekilde ayrıldı. Bu festivalin 2'ncisi için daha çok heyecanlıyız" diye konuştu.

(MHİ-AKK-Y)