1. Türk Dili Konuşan Halkların Uluslararası Dil Forumu Bişkek'te düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, '23 Eylül Kırgız Dili Günü' kapsamında 1. Türk Dili Konuşan Halkların Uluslararası Dil Forumu düzenlendi. Forumda dil ve anlatım sorunları, dil politikaları, yazı teknikleri, dil entegrasyonu gibi konular ele alındı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "23 Eylül Kırgız Dili Günü" kapsamında 1. Türk Dili Konuşan Halkların Uluslararası Dil Forumu düzenlendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanlığının düzenlediği forumda, Türk dünyasında dil ve anlatım sorunları, dil politikaları, yazı teknikleri, dil entegrasyonu, bilgisayar kavramları, doğal dil işleme programları gibi konular ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Kanıbek Osmanaliyev, etkinliğin Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde yapıldığını söyledi.

Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Cumhurbaşkanı Caparov'un 1. Türk Dili Konuşan Halkların Uluslararası Dil Forumu'na gönderdiği mesajı okudu.

Caparov mesajında, "Tarihi 3 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip Kırgız halkının devletinde akraba Türk halklarının birinci dil forumunun düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Her milletin dilinin korunmasına özen göstermek için bir araya geldiğimiz bu etkinlik, derin bir anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ise Türk dünyasındaki halkları bir araya getiren en önemli özelliklerden birinin dil olduğunu vurgulayarak, Türk Akademisinin hedefinin, Türk dünyasının bilim ve eğitim alanlarında entegrasyonu desteklemek olduğunu dile getirdi.

Forumda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türk dünyası kültür ve sanatına katkılarından dolayı bazı akademisyenlere madalya takdim etti.

Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu Başkanı Osmanaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forum ile Türk dilini konuşan halkları yakınlaştırmak istediklerini aktardı.

Türkiye'den de katılımın olduğu forumun sonunda kabul edilen sonuç bildirgesiyle dillerin entegrasyonuna vurgu yapıldı.