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Antalya, Güncel

Kültür Sanat Sen Antalya Şubesi kitap bağışı yaptı

Kültür Sanat Sen Antalya Şubesi, Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

09.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:40
Kültür Sanat Sen Antalya Şubesi kitap bağışı yaptı

Kültür Sanat Sen Antalya Şubesi, Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

Kültür Sanat Sen Antalya Şubesi Kadın Sekreteri Zühal Avcu, yaptığı açıklamada, kütüphanesi olan ancak içinde kitapları az veya hiç olmayan okulları tespit ettiklerini söyledi.

Kültür Bakanlığına bağlı iş yerlerinde "Ben okudum bir başkası da okusun faydalansın" kampanyası kapsamında topladıkları kitapları Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokuluna teslim ettiklerini belirten Avcu, "Bu duyarlılığımız devam edecek. Ben okudum bir başkası da okusun faydalansın parolası ile başlatılan kampanyamıza kamuoyunun ilgisini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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