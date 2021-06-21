Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu
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Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Kültür Sanat

Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu

DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, amaçlarının Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görüp medya yoluyla ülkenin dört bir yanına tanıtmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kültür, sanat, gezi haberleri yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneğine üye gazeteci ve yazarları Diyarbakır'da ağırladı. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Projesiyle Diyarbakır'a gelen gazeteci ve yazarlar, rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek bilgi aldı. Kent gezisinin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, amaçlarının Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görüp medya yoluyla ülkenin dört bir yanına tanıtmak olduğunu dile getirdi.

"Amacımız Kültürel ve tarihi mekanları medya yoluyla tanıtmak"

Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerine verdikleri desteğin oldukça önemli olduğunu belirten Gökdemir, etkinliğin turizmin hareketlenmesinde katkı sağladığına inandıklarını ifade etti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Gökdemir, "Meslektaşlarımız gezip gördükleri tarihi ve kültürel değerleri görev yaptıkları gazete, televizyon ve internet haber portallarında paylaşarak okuyucularına ayna tutmuş oluyorlar. İnsanlarda merak uyandırıyor ve mutlaka o bölgeyi görmeleri gerektiği yönünde bir kanaat oluşturuyoruz" dedi.

"Diyarbakır şu an bulunduğu yerden çok daha fazlasını hak ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ise Diyarbakır'ın medeniyetlerin harmanlandığı bir şehir olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın tanıtım ve turizm bakımından şu an bulunduğu yerden çok daha fazlasını hak ediyor. Diyarbakır'ın kültür ve sanatla daha çok gündeme gelmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hazırlığımız var. Sizden ricam, bu kentte yapılan etkinlikleri görev yaptığınız gazetelerde yer vermeniz" diye konuştu.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp da yapılan konuşmaların ardından kentin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili sunum yaparken, yapılan sunumun ardından Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Vali Münir Karaloğlu için hazırlanan teşekkür plaketini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik'e takdim etti.

Toplantı sonunda Büyükşehir Belediyesi, erkek gazetecilere Diyarbakır ipeğinden üretilen kravat, kadın gazetecilere ise şal hediye etti.

Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu
Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu
Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu
Kültür sanat muhabirleri Diyarbakır'da buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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