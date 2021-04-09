"Kültür Sanat Gündemi" programına gazeteci-yazar Halil Solak konuk oldu Açıklaması

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Gündemi" programına kültür tarihi alanında yazı ve röportajlarıyla tanınan gazeteci-yazar Halil Solak konuk oldu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Gündemi" programına kültür tarihi alanında yazı ve röportajlarıyla tanınan gazeteci-yazar Halil Solak konuk oldu.

Moderatörlüğünü şair ve yazar Mahmut Bıyıklı'nın üstlendiği çevrim içi etkinlikte, Solak, Osmanlı kültür tarihi araştırmacısı Prof. Dr. İsmail Erünsal ile yaptığı uzun soluklu bir söyleşiden oluşan son kitabı "Yirmi İki Mürekkep Damlası'nı anlattı.

Solak, kütüphane ve kütüphanecilik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Erünsal ile 2013'te bir röportaj vesilesiyle tanıştığını, bu tanışmada hocanın ilgi alanının genişliğinden çok etkilendiğini söyledi.

Erünsal ile yapacağı ilk röportajı, hocanın "Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar" kitabı üzerine planlayarak, yanına gittiğini dile getiren Solak, şöyle devam etti:

"Hoca bana o zamana kadar yayımlanmış bütün makalelerinin ayrı basımlarını hediye etmişti. Hocayla sohbetimizden, hocanın ilgi alanının genişliğinden çok etkilendim. Çünkü biz sahaflar üzerine konuşacağız diye beklerken edebiyattan, kültür tarihinden, iktisat tarihinden, hukuktan ve kütüphanelerden konuşmuştuk. Sohbetimiz 2 buçuk saat kadar sürmüştü. Bu röportajdan 2-3 tane ayrı yazı çıkartıp, onları çeşitli mecralarda yayınladım. İlk tanışmamız böyle oldu."

"Benim için adeta tek kişilik doktora dersi yapıyormuş gibi oldu"

Solak, Erünsal ile yaptığı söyleşileri, onun hayatına değil eserlerine odaklanarak gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdiği lisans yıllarından Edinburgh'taki doktora macerasına, Türkiye'de yaptığı akademik görevlerden bu zaman diliminde ele aldığı, kafa yorduğu konulara dair konuştuk. Hocanın Osmanlı kültür tarihine armağan ettiği birtakım elyazmalarını nasıl bulduğunu ve problemleri nasıl çözdüğünü konuştuk. Bu açıdan hem hocanın hayatını anlatan hem de bizim gibi gençlere yol gösteren rehber bir kitap çalışması oldu. Benim için adeta tek kişilik doktora dersi yapıyormuş gibi oldu."

Dünya kütüphaneler tarihinde, Osmanlı kütüphaneleri tarihinin Prof. Dr. İsmail Erünsal'ın çalışmaları sayesinde yazıldığını anlatan Solak, Erünsal'ın kitaplarının her baskısında hatalarını kendisi düzelten ilim ahlakına da sahip olduğunu belirtti.

Solak, Erünsal'ın kitaplarının ön sözlerine çok kıymet verdiğine de ifade ederek, kitaplarının ön sözünde gençlere tavsiyelerde bulunduğunu, çalışılması gereken alanlar üzerinde fikirlerini sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz