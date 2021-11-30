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Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

Kocaeli'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar sebebiyle Sabancı Kültür Merkezi'nin çatısı zarar gördü.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar sebebiyle Sabancı Kültür Merkezi'nin çatısı zarar gördü.

Meteoroloji'nin hava raporunda, yurdun birçok kesiminde etkili olacağı duyurulan lodos, dün sabah saatlerinde birçok kentte hissedildi. Kocaeli'de yağmuru ve soğuk havayı beraberinde getiren şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentte lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece etkisini arttıran, bu sabah saatlerinde de devam eden kuvvetli rüzgar sebebiyle Sabancı Kültür Merkezi'nin çatısında maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

Kültür merkezinin çatısı zarar gördü

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