KÜLTÜR MERKEZİNDEN HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

ŞIRNAK'ta, kültür merkezinden iklimlendirme boru parçalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Hırsızlık anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle'de dün gece kültür merkezinde, iklimlendirme boru parçaları kamyonete yüklenerek çalındı. Merkezin karşısındaki binada oturan bir kişi hırsızlık anını cep telefonuyla kayda alıp, polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Çekilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, merkezden 2 kilometre mesafedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 parça iklimlendirme borusu bulundu. Olaya karıştıkları tespit edilen A.E., M.A., A.G., S.Ö., F.K. ve D.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 5 şüpheli, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.