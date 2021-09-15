15 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan ve birinci etabı tamamlanan Orhangazi Kültür ­Merkezi'nin, ikinci etabında dükkanlar da tamamlanırken, ana binadaki çalışmalara hız verildi.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan ve kamulaştırılan Marmarabirlik depolarının bulunduğu alan üzerine yapılan, ilçenin kültür sanat hayatına renk katacak Orhangazi Kültür Merkezi'nin ikinci etabında çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor.

Dükkanlar bitti

Törenler, sergiler, farklı etkinlikler, nikah, düğün gibi aktiviteler için tüm mekanların düşünüldüğü projede yer alan dükkanlar tamamlandı. Ana binadaki çalışmalara hız verilirken, ana binanın iç ve dış cephe imalatları devam ediyor. Projenin bütünüyle Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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