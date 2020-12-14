Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı
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Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

14.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:16
Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan ve yaklaşık 7,8 milyon TL'lik birinci etabı tamamlanan Orhangazi Kültür Merkezi'nin, ikinci etabında çalışmalar hızlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan ve yaklaşık 7,8 milyon TL'lik birinci etabı tamamlanan Orhangazi Kültür Merkezi'nin, ikinci etabında çalışmalar hızlandı. Kaba inşaatların tamamlandığı projede sıva imalatları ve dükkanların ince işçilikleri devam ediyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan ve kamulaştırılan Marmarabirlik depolarının bulunduğu alan üzerine yapılan Orhangazi Kültür Merkezi'nin 7 milyon 858 bin TL'ye mal olan ilk etap inşaatı tamamlanmıştı. İlçenin kültür sanat hayatına renk katacak projede zaman ikinci etap ihalesiyle birlikte çalışmalar hız kazanırken, sıva imalatları ve dükkanların ince işçilikleri hızla devam ediyor. Toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor.

İlçenin havasını değiştirecek

Projenin önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi için büyük değer ihtiva eden kültür merkezinin ilçenin havasını değiştireceğini söyledi. Kültür merkezinin tamamlandığında 7'den 70'e tüm ilçe halkına hizmet vereceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Burada gençlerimize yer var, orta yaşlılarımıza yer var. Yine evlenmek isteyen, nikah kıymak isteyen çiftlerimiz burada olacak. Hemşehri derneklerimizin organizasyonları için de burası bir araç olacak. Törenler, sergiler, farklı etkinlik ve aktiviteler için tüm mekanlar düşünüldü. Tüm dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen yatırımlarıma devam ediyoruz. Elbette süreç nedeniyle projede bir miktar gecikme yaşandı ancak, bin an önce tamamlayıp, hizmete açmak istiyoruz. Orhangazi, İstanbul yolu güzergahında nüfusu ve sanayisiyle daha iyi potansiyeli yakalama şansına sahip bir ilçemiz. Kültür merkezimiz şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kültür merkezinde çalışmalar hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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