Kültür Merkezi"Ne Kavuşuyor - Tekirdağ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"nı açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmalarına hız verilen Tekirdağ Kültür Merkezi'nin inşasında sona gelindi.

Temeli 1992'de atılan ancak ödenek yetersizliğinden dolayı bir türlü tamamlanamayan kültür merkezi inşaatında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"nın açıklanmasının ardından çalışmalar hız kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanlığı koordinesinde yürütülen inşaat çalışmaları yüzde 99 tamamlandı. Tekirdağ Kültür Merkezi'nin 29 Ekim'de hizmete açılması öngörülüyor.

Tekirdağ Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanı (YİKOB) Tayyar Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür merkezinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Kültür merkezinin önemli bir sosyal aktivite merkezi olacağını aktaran Şaşmaz, "1992 yılında temeli atılan Tekirdağ Kültür Merkezi iki bodrum kat, zemin kat birinci kat ve ikinci kattan oluşuyor. Binanın içerisinde biri 550, diğeri de 250 kişilik iki tane konferans salonumuz var. Bunların dışında değişik aktiviteler için 65 ve 70'er kişilik iki tane daha salonumuz var." dedi.

Merkezde sanatçıların da konaklayabileceğini aktaran Şaşmaz, "Diğer etkinliklerde kullanmak üzere sergi salonlarımız mevcut. Burada yine gelen sanatçıların konaklayabileceği 10 odalı bir misafirhanesi var. Bir ve ikinci katlarda da büyük kafeteryalar mevcut. Onun dışında da büyük kütüphane ve çocuk kütüphanemiz mevcut. Bina tamamlandığında da Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz burada faaliyetlerini sürdürecek." diye konuştu.

-"15 milyon lira harcama yapıldı"

YİKOB'un inşaatı devralması ile birlikte çalışmaların hızlandığını vurgulayan Şaşmaz, şöyle devam etti:

"Kültür merkezinin 1992 yılında başlanan, yüzde 40-45 seviyesine getirilen inşaatı çeşitli sebeplerden ve ödenek yetersizliğinden tamamlanamamıştı. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız bunun ikmal inşaatını üstlendikten sonra tamamlanma oranı yüzde 45 seviyesinden yüzde 99 seviyesine geldi. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan gönderilen ödeneklerle yaklaşık 15 milyon lira kadar bir harcama yapıldı. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bakanlığımızın göndereceği ödenek ile tefrişini de tamamladıktan sonra hem kütüphaneler hem de müdürlüğe bağlı hizmet birimleri burada faaliyetlerini sürdürecek."

Tekirdağ il merkezinin konferans salonu sıkıntısı çektiğini ve bu kültür merkezi ile birlikte bu sorunun ortadan kalkacağına dikkati çeken Şaşmaz, "İl merkezinde yeterli salonumuz yok. Konferanslar ve tiyatro gibi aktiviteler için salonumuz yok. 29 Ekim'de bina çalışır duruma gelecek şekilde çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Kültür merkezi içerisinde bulunan 550 kişilik salon her türlü konserlerin verilebileceği, özellikle tiyatro gruplarının her türlü gösteri yapabileceği oldukça geniş sahnesi olan büyük bir salon. Umarız önümüzdeki dönemde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bizim salonumuzu da turne kapsamına alır. Tekirdağlılar da önemli bir kültür faaliyetine kavuşmuş olur." değerlendirmesini yaptı.

Tekirdağ Kültür Merkezi'nin kamu kurumlarındaki özel kurumların kullanabileceğini belirten Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık dışında dışarıdan özel kişi ve kurumlara salonlar kullandırma imkanı da olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Tekirdağ Kültür Merkezi'nin yanı sıra Çorlu, Şarköy ve Muratlı ilçelerimizdeki kültür merkezlerinin yapımı da tamamladı ve faaliyete geçti. Yani son dönemde kısa bir süre içerisinde Tekirdağ'ımızın 4 ilçesinde bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle kültür merkezlerimizin yapımı tamamlandı. Bu merkezler önemli sosyal faaliyetlerin icra edildiği kullanıldığı yer olarak hizmet veriyor."