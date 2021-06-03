Kültür Merkezi İnşaatı, Kaldığı Yerden Kısa Süre Sonra Tekrar Başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür Merkezi İnşaatı, Kaldığı Yerden Kısa Süre Sonra Tekrar Başlayacak

Kültür Merkezi İnşaatı, Kaldığı Yerden Kısa Süre Sonra Tekrar Başlayacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyaret ettiklerini ve Bakan Yardımcısının Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlamayacağını ifade ettiğini söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyaret ettiklerini ve Bakan Yardımcısının Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlamayacağını ifade ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan, Ünye Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden tekrar başlayacağını ifade etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sn. Nadir Alparslan'ı AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Sn. Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Abdulkadir Demir ile birlikte ziyaret ederek Kültür Merkezimizin son durumunu, Ünye Kalesi 3. etap restorasyon çalışması ve UNESCO projeleri başta olmak üzere ilçemizin turizm yatırımlarını konuştuk. Sayın Bakan Yardımcımız, Kültür Merkezi inşaatının kaldığı yerden kısa süre sonra tekrar başlayacağını ve hiçbir sorunun olmadığını bizlere müjdeledi. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür Merkezi İnşaatı, Kaldığı Yerden Kısa Süre Sonra Tekrar Başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 21:32:45. #1.15#

title