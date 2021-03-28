Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi.

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi. 5 bloktan oluşan binanın inşaatı biterken, ışıklandırma, elektrik tesisatı gibi detaylar tamamlanıyor.

Tamamlandığında Gazipaşa'nın yeni cazibe merkezi haline gelecek olan çok amaçlı kültür merkezi inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Kültür Merkezi'nin B, C, D, v E bloklarında ışıklandırma, elektrik, asansör gibi detaylar dahil çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı.

"A Blokta yoğun çalışma"

İlçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'nin en önemli parçasını oluşturan A Blok'ta ise yoğun bir çalışma var. Sinema salonu, ATASEM, çok amaçlı salon gibi ünitelerin yer alacağı A Blok'ta sıva, çatı, dış cephe kaplama ve kompozit mantolama gibi işlemler tamamlandı. A blokta boya aşamasına geçildi. Yapılan planlama dahilinde çalışmaların konferans salonu yapımıyla devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı