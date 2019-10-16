Kültür Konseyi'nden Bilecik'e ziyaret

16.10.2019 11:05

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş ve beraberindeki heyet, Bilecik ve Söğüt ilçesinde incelemede bulundu.

Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, Kültür Konseyi Derneği Başkanı Eriş ve beraberindeki heyetle birlikte tarihi mekanların ziyaretinin ardından, yörenin sosyo-kültürel varlığını geliştirmek üzere nelerin yapılabileceği, yapılacak istişarelerle tarihi varlığın, geniş bir yelpazede değerlendirilerek, Master Planı hazırlanması konuları ele alındı.

Söğüt'te tarihi varlığı gün yüzüne çıkarmak üzere bugüne kadar gerçekleştirilenler ve tasarlananlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kültür Konseyi Derneği Başkanı Eriş, "Bilecik, Söğüt ve yöreleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Kültür Konseyi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde "Soydan Devlete Osmanlı-Söğüt'ten İstanbul'a" sempozyumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca heyet ile birlikte yapılacak çalışmalar ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporu hazırlayacağız." dedi.



Şentürk, Konsey Başkanı Eriş ve üyeleri ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan "Yaşayan Kayı Obası" projesinin yapılması düşünülen alanda incelemede bulundu.

Kaynak: AA