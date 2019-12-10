Kültür harcamaları 2018'de yüzde 23,4 arttı

10.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:46

Kültür harcamaları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna göre; kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu.



Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1,5 oldu



Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2018 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.



Genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu



Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3, özel harcamaların payı ise yüzde 35,7 oldu.



Genel devlet kültür harcamaları yüzde 23,4 arttı



Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 34 milyar 950 milyon 410 bin TL oldu.



Genel devlet harcamalarının yüzde 66'sı merkezi yönetim bütçesinden harcandı



Harcamaların yüzde 66'sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 34'ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.



Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı yüzde 35,9 oldu



Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 35,9, kitap ve yazılı basın yüzde 11,8, gösteri sanatları yüzde 8,9, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,8, doğal miras yüzde 7,4, kültürel miras yüzde 5,8 paya sahip oldu.



Hanehalkı kültür harcamaları yüzde 23,9 arttı



Hanehalkı kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,6'sı hanehalkları, yüzde 2,4'ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.



Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 25,8'i televizyon-TV yayın giderine yapıldı



Hanehalklarının 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6 paya sahip olduğu görüldü.



Kültürel sektörlerdeki girişimlerin yüzde 39,8'i mimarlık alanında faaliyet gösterdi



Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2018 yılında girişimlerin yüzde 39,8'i mimarlık, yüzde 15,6'sı üretici sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 14,6'sı uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 11,7'si sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,5'i yayımcılık, yüzde 5,1'i programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, yüzde 2,7'si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.



Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 5,7 arttı



Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 11,3 artarak 38 milyar 991 milyon 137 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 5,7 artarak 9 milyar 284 milyon 575 bin TL oldu.



Katma değer katkısının yüzde 23'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama alanında oldu



Kültürel sektörler içinde 2018 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; yüzde 23'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 20,7'si programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, yüzde 20,6'sı mimarlık, yüzde 18,6'sı yayımcılık, yüzde 11,5'i üretici sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence, yüzde 5,6'sı diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.



Kültürel mal ihracatı 34 milyar 16 milyon 42 bin TL oldu



Kültürel mal ihracatı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 38,9 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.



Kültürel malların toplam ihracat içindeki payı yüzde 4,2 oldu



Dış ticarette, 2018 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu.



Kültürel mal ithalatı 22 milyar 687 milyon 980 bin TL oldu



Kültürel mal ithalatı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 22,8 arttı. Ana mal ithalatı yüzde 34,5, ikincil mal ithalatı yüzde 16,6 arttı. 2018 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.



Kültürel alanlara göre ihracatta en büyük pay el sanatlarında oldu



Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2018 yılında 24 milyar 997 milyon 962 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73,5 oldu.



Kültürel alanlara göre ithalatta en büyük pay görsel ve işitsel medyada oldu



Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2018 yılında 10 milyar 984 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 48,4 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA