Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar
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Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar

Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Takaron Vadisine gezi düzenleyen bir grup korona virüsü ve yasakları hiçe sayarak halay çekip oyun oynadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Takaron Vadisine gezi düzenleyen bir grup korona virüsü ve yasakları hiçe sayarak halay çekip oyun oynadı. Tur yetkilileri tarafından çekilen videoların sosyal medyada paylaşmaları tepkiye yol açtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir gezi turu tarafından organize edilen programda katılımcıların sosyal mesafeyi dikkate almamaları, gece dışarda kalıp halay çekip oyun oynamaları tepkilere yol açtı. 28 Nisan tarihinde yapıldığı öğrenilen gezi turunda, tur yetkilileri tarafından sosyal Medya'da da paylaşılan görüntülerde vapur gezisinde sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen gece yarısına kadar bölgede kaldıkları gözlenen katılımcıların, korona virüsü ve yasakları hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması ve düzenlenen organizasyonda küçük çocukların bulunması dikkatlerden kaçmadı. - ŞANLIURFA

Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar
Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar
Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar
Kültür gezisinde korona virüsü yok saydılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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