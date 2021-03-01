Kültür elçisi ilan edilen 19 Türk şef vatandaşa soruldu

Araştırma Şirketi Areda Survey, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek üzere 'kültür elçisi' ilan ettiği 19 şefi Türk vatandaşlarına sordu.

Araştırma Şirketi Areda Survey, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek üzere 'kültür elçisi' ilan ettiği 19 şefi Türk vatandaşlarına sordu. 2486 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmaya göre, vatandaşların yüzde 51.6'sı şeflerin ülkemizi yeterince temsil edeceğine inanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Türk şefi 'kültür elçisi' ilan etti. Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunması için atılan bu adımı Türk vatandaşlarına sordu. 2486 kişinin katıldığı Ocak ayı Sosyometre araştırmasına katılan vatandaşların yüzde 51.6'sı 19 Türk şefinin ülkemizi yeterince temsil edeceğine inanıyor. Araştırmaya göre en çok beğenilen şef yüzde 22.7 ile TV ekranlarından aşina olunan Arda Türkmen olurken, katılımcıların yüzde 60.9'u ise listede Nusret'in yer almasını doğru bulmuyor.

Araştırma şirketi Areda Survey'in gerçekleştirdiği Ocak ayı Sosyometre araştırmasına 2486 kişi katıldı. 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti. Ocak ayı Sosyometre araştırmasına katılan vatandaşların yüzde 50.2'si kadınlardan oluştu. En çok 35-44 yaş aralığındaki vatandaşların yer aldığı araştırmada eğitim durumunu lisans olarak tanımlayanların oranı yüzde 18.7 oldu.

ŞEFLERDEN UMUTLUYUZ

Araştırmada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurtdışında Türkiye'yi tanıtmaları için kültür ve turizm elçisi olarak seçtiği 19 Türk şefinin Türkiye'yi yeterince temsil edeceğine inanıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 51.6'sı evet derken, aynı soruya yüzde 48.4 ile hayır cevabı verildi.

İSİM İSİM ARAŞTIRDILAR

Kültür Bakanlığı'nın kültür elçisi ilan ettiği 19 şefi tek tek katılımcılara soran Areda Survey, en çok beğenilen ismi de ortaya çıkarmış oldu. Araştırmaya göre, listedeki şefler arasında en beğenilen isim yüzde 22.7 ile Arda Türkmen olurken, bu ismi yüzde 21.1 ile Somer Sivrioğlu, yüzde 10.6 ile Nusret Gökçe takip etti. Diğer şeflerin aldığı beğeni oranları ise şöyle: "Aylin Yazıcıoğlu yüzde 10, Refika Birgül yüzde 9.5, Vedat Başaran yüzde 8.2, Mehmet Gürs yüzde 3.1, Ömür Akkor yüzde 3.0, Musa Dağdeviren yüzde 1.6, Şemsa Denizsel yüzde 1.5, Fatih Tutak yüzde 1.5, Ali Güngörmüş yüzde 1.4, Maksut Aşkar yüzde 1.3, Kemal Demirasal yüzde 1.1, Serkan Güzelçoban yüzde 1.1, Civan Er yüzde 0.9, Doğa Çitçi yüzde 0.5, Osman Sezener yüzde 0.4, İsmet Saz yüzde 0.3"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı