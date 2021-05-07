Kültür başkenti Şuşa'da 32 yıl sonra müzik festivali düzenlenecek
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Kültür başkenti Şuşa'da 32 yıl sonra müzik festivali düzenlenecek

Kültür başkenti Şuşa'da 32 yıl sonra müzik festivali düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da 32 yıl sonra Harıbülbül Müzik Festivali düzenlenecek.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da 32 yıl sonra Harıbülbül Müzik Festivali düzenlenecek.

Haydar Aliyev Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da Harıbülbül Müzik Festivali düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, 32 yıl sonra Haydar Aliyev Vakfı tarafından Şuşa'nın Cıdır ovasında düzenlenecek festivalle ilgili son hazırlıklar sürüdüğü aktarıldı. Festival kapsamında Azerbaycan'da yaşayan farklı halkların müzikleri "Azerbaycan Müziğinde Çokkültürlülük" teması ile sunularak, türküler ve klasik müzik programı düzenlenecek.

Şuşa'nın simgesi olan harıbülbül çiçeğinin adını taşıyan müzik festivali, ilk kez Mayıs 1989'da yine Cıdır ovasında düzenlenmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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