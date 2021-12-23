"Kültür başkenti Bursa" 2022'de Türk dünyasında turizmin gözdesi olacak

İZNİK, BURSA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen "Osmanlı payitahtı" Bursa, gelecek yıl birbirinden özel etkinlik ve gösterilerle Türk Cumhuriyetleri'nden turistlere ev sahipliği yapacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, Bursa'nın köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle kültür başkenti seçildiğini söyledi.

Bu açıdan 2022'yi Bursa için çok önemli bir yıl olarak değerlendirdiklerini aktaran Saraçoğlu, gelecek sene 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ve 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin de kentte yapılacağını vurguladı.

Bazı uluslararası fuarların Bursa'ya alınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Saraçoğlu, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması münasebetiyle Türk Cumhuriyetleri'nden çok sayıda turistin Bursa'ya gelmesini sağlayacaklarını belirtti.

Saraçoğlu, bu organizasyonun sadece ülkelerin kamu yöneticileri ve bürokratları arasındaki bir etkinlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa halkının ev sahipliğinde ve vatandaşları da işin içine dahil edecek organizasyonlar olacak. Bursa'yı Türk dünyasının bir karnaval şehri haline sokmayı amaçlıyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu açıdan 2022 yılı Türk dünyasının Bursa'ya akın edeceği bir yıl olacak. Çalışmalar, faaliyetler ve planlamalar bu şekilde yürütülüyor. İşin ana organizasyon komitesi Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Biz de geliş gidiş, transfer, gezi ve turizm rotalarına yönlendirme çalışmalarına devam ediyoruz."

" İznik, Gölyazı ve Tirilye öne çıkan yerler olacak"

Sadece Bursa merkezde değil ilçelerde de etkinliklerin olacağını bildiren Saraçoğlu, kentin değerlerinin yurt dışından gelecek misafirlere sunulacağını söyledi.

Planlanan faaliyetlerden örnekler veren Saraçoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa rotaları derken ilçeleri de dahil ediyoruz. Örneğin bahar aylarında Orhaneli'nde rafting yapılacak. Bursa'da yeni turizme kazandırılan alanlar var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) var. Bu projeyi yerli ve yabancı turistlere gönül rahatlığıyla yeni bir ürün olarak tanıtıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi artık iyice marka olmaya başladı. Zindan Kapı ziyarete açıldı. Gölyazı, Tirilye, İznik önemli destinasyon bölgeleri. Özellikle İznik, Batı dünyasının daha çok ilgi duyduğu bir merkez olmaya başladı. Fransız yönetmenlerin İznik'te yaptığı bir belgesel ve tanıtım çalışması var. Yine İznik'te su altı müzesi oluşturulması konusunda çalışmalar yapılıyor. Sağlık turizmi Bursa'da hızla ilerleyen bir sektör haline geldi. 2022 ve sonrasında Bursa, önceki yıllarda ve şu anda atılan temellerin üstüne binasını çıkmış ve hedefine yavaş yavaş ulaşmış olacak."

Murat Saraçoğlu, bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konserlere, söyleşiden sergilere varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok etkinlik yapılacağını belirtti.

Bursa ve Türkiye'nin Türk dünyasıyla ortak bağlarının olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Hem kültürel hem dil hem de dini açıdan bağımız var. Ortak çok yönümüz var. Burada unutulan ama Türk Cumhuriyetleri'nde devam eden aktiviteleri, onların unuttuğu bizim burada devam ettirdiğimiz aktiviteleri hatırlatıcı organizasyonlar yapılacak. Edebiyat söyleşileri, kültür, sanat ve müzik gibi etkinlikler yoğun şekilde yapılacak. Bu konuda oldukça heyecanlıyız." dedi.