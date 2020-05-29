Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: "Taksim Camii'nin yüzde 90'ı bitti"
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Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: "Taksim Camii'nin yüzde 90'ı bitti"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret etti.

Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan:
29.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:30

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan, "Caminin silueti ve dış cephesi yüzde 90 bitmiş durumda. En kısa süre içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2017 Şubat ayında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Cami inşaatına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan açıklamalarda bulundu. Demircan, "Bir süredir yapım aşamasına devam ediyoruz. Zahmetli ama güzel bir cami projesi ile toplumun önüne çıkmış olduk. Bugün geldiğimiz noktada bodrum katları, otoparkları, İslami sanat merkezi, caminin silueti ve dış cephesi yüzde 90 bitmiş durumda. İçerideki süslemelere ve ince işçiliğe sıra geldi. Son üç aylık süreçte biraz ara dönem oluştu. Şimdi yeniden finale gelmenin gayreti içindeyiz. Beyoğlu'muza siluet açısından çok büyük bir değer kattı. Bu kozmopolit kültürün içerisinde Taksim Cami'miz, gerek AKM gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ile uyumu ile büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa sürede içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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