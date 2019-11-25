25.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:21

Kültür Bakanı Ersoy, Ankara'ya davet edilen Abdulselam'a kamera hediye etti

ANKARA - Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı Milli Kütüphane'de ağırladı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan İlkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, başlatılan proje kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslan'ı Ankara'ya davet etti. Arslan öğretmeni Hulusi Çakır ile birlikte Ankara'ya geldi. Ersoy, kameramanlık hayalini kuran Arslan'ı Milli Kütüphanede ağırladı. Ersoy, Arslan'la yakından ilgilenerek gerçek kamera hediye etti.

Türkiye haber kameramanları derneği ile proje başlattıklarını ifade eden Ersoy, "Türkiye haber kameramanları derneği ile birlikte başlattığımız projeler var onlar. Türkiye haber kameramanları derneği Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar "dedi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Arslan, "Bu kamerayla ailemi okulu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Arslan, Ersoy'a yeni kamerasıyla röportaj yaptı.

Kaynak: İHA