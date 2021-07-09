Kültür Akademisi'nde yaz dönemi heyecanı
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Kültür Akademisi'nde yaz dönemi heyecanı

Kültür Akademisi'nde yaz dönemi heyecanı
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09 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİKültür Akademisi'nde yaz dönemi heyecanıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi eğitim, etkinlik ve faaliyetleri yaz dönemine ayrı bir heyecan ve enerji ile start verdi.

09 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Kültür Akademisi'nde yaz dönemi heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi eğitim, etkinlik ve faaliyetleri yaz dönemine ayrı bir heyecan ve enerji ile start verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen, kültür ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden etkinlikte, Sanat Seminerleri, Türk Halk Kültürü, Türk Müziği, Görsel Sanatlar, Sinema, Mimari, Yazılı ve Sözlü Türk Edebiyatı, Kent tarihi ve Şehir Medeniyeti konuları ele alınıyor. Kültür Akademisi'nde yaz dönemi pandemi tedbirlerine uygun olarak ilk kur öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Bursa Kültürel Tanıtım Derneği işbirliğinde, eğitimci Nihal Kaçan tarafından verilen ve 8 haftalık planlanan Etkili İletişim ve Diksiyon Atölyesi Salı günleri 45 katılımcıyla ders başı yaptı. On beş günde bir Cumartesi günleri devam eden Kent Konseyi Yazarlar Şairler Grubu Bursa Şiir Defteri etkinlikleri de yeni dönem itibariyle Kültür Akademisi ve Ressam Şefik Bursalı salonunda sanatseverlerle buluşmaya başladı. 16 ay aradan sonra 313'üncü şiir etkinliği de 10 Temmuz Cumartesi (YARIN) günü sat 14. 00'da gerçekleştirilecek.

Kültürel sanatsal proje ve atölye çalışmalarına Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi salonunda devam eden Kültür Akademisi'nin sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığıyla sürdürdüğü Beşten Sonra Sanat Projesi kapsamında Salı Perşembe ve Cuma akşamları halka açık olarak planlanan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği geceleri büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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