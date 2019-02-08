Kültepe Ekonomi Zirvesi Yarın Yapılacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) öncülüğünde Kayseri'de yarın Kültepe Ekonomi Zirvesi düzenlenecek.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe Ekonomi Zirvesi, kentteki bir otelde gerçekleştirilecek.

Zirveye, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da katılacak.

Türkiye ekonomisi ve dünya piyasalarının bugünü ve geleceğinin ele alınacağı zirveyle ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunulması, yeni istihdamlar, iş alanları ve pazarların oluşturulması hedefleniyor.

Zirveye Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra yurt dışından da 25 iş insanının katılacağı, moderatörler eşliğindeki panellerde farklı konuların ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA