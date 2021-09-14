Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu - Haberler
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Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yılki kazı çalışmasında 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulunduğunu bildirdi.

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yılki kazı çalışmasında 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulunduğunu bildirdi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021'de bölgede büyük bir binanın bodrum katında çok sayıda hayvan kemikleri ve büyük depo kütükleri bulduklarını belirtti.

Kültepe Kazı Heyeti üyesi İtalya Salento Üniversitesinden zoo arkeolog Prof. Dr Claudia Minniti'nun bulunan bu hayvan kemikleri üzerinde bilimsel çalışmalar yaptığına değinen Kulakoğlu, "Kültepe'de ilk kez bir aslana ait çene kemiği tespit edildi." dedi.

Kulakoğlu, "Ön Asya kazıları" denilen döneme ilişkin kazılarda daha çok seramik, metal ve kemik objeler çıkarıldığını anlattı.

Kemik buluntuların Kültepe ve Anadolu için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kulakoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaptığımız kazılarda bir açma içinde iki aslan, ayı, dağ koyunu, geyik, yabani domuz kemiklerinden oluşan grup ele geçirdik. Bu kemikler toplu olarak bulundu. Bu hayvan kemiklerinin hepsi iri, büyük boydaki ve vahşi hayvanlara ait. İlk kez Anadolu'da bu dönemde iki farklı aslana ait iki ayrı çene kemiği, çok büyük boyda bir ayı ve yine büyük geyiklere ait kemikler bulduk. Bunları şöyle değerlendirmek lazım, bu bölgede yetiştiğini kabul edeceğimiz hayvanlar bunlar. Erciyes'in etrafında ya da dağlık alanlarda ya da Sivas civarına kadar yaşayan hayvanlar. 4 bin sene öncesine ait başka bölgelerde çıkarılan aslan kemiği yok. Tabii ki birkaç milyon yıl öncesine ait kemikler var. Ancak insanın yerleşimden itibaren en erken örneklerden ikisi bunlar. Bu kemikleri günümüzden 4 bin yıl öncesine tarihlendiriyoruz. Bunlar yabani hayvanlar, bunlar mutlaka avlanarak Kültepe'ye getirilmiş."

"Hayvan kemikleri mitosla ilgili olabilir"

Kültepe'de bulunan bu hayvan kemiklerinin bir mitosla ilgisi olabileceğini dile getiren Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"Boğazköy'de bulunan bir tablet var, adı Anitta tableti. Bu tablete göre, Anitta isimli kral babasıyla Neşa'yı zapt etmişler, kimseye dokunmamışlardır. Hatta saraylar, tapınaklar yaptırmışlardır. Bu kemikler bu tapınakların ve sarayların olduğu alanda bulundu. Bu kralın yazdığı iddia edilen yazıtta, ava gittiği yazar. 'İki aslan, leopar, panter, ayı, geyik ve vahşi hayvanlar olmak üzere 100'den fazla hayvan avlayıp getirdim.' diye yazar. Bu alan da tapınağın hemen yanındaki alan. Tabii ki kesin olarak bu kemiklerin bu hikayeyle ilgili olduğunu düşünmüyoruz ama olma ihtimali de yüksek. Çünkü bulduğumuz hayvan kemikleri arasında yaralamaya ait izler de var, yani bunlar avlanarak getirilmiş. Bunun mutlaka Kültepe'de bir tarihsel önemi ve bir konuyla ilişkisi olması gerekiyor."

Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

Kültepe'de 4 bin yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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