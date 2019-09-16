Kulp'taki terör saldırısına kınama

16.09.2019 16:32

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.

"Bu saldırı PKK'nın son çırpınışlarının bir örneğidir." diyen Olcay, şunları kaydetti:

"Eli kanlı hain terör örgütü gördü ki, tüm tuzakları, tüm planları ve tüm hesapları alt-üst olmaya başladı. Gözdağı vermek amacıyla böyle bir eyleme kalkıştılar. Unutmasınlar ki; bu devletin çok güçlü bir hafızası ve demir yumruğu var. O gafiller bu saatten sonra tepelerine inecek olan demir yumruğu beklesinler."

Olcay, saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirerek, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, millete başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Kaynak: AA