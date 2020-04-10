Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki
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Kulp, PKK, Güncel

Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken, terö 5 köylünün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yakınları tepkisini dile getirdi.

10.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:38
Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken, terö 5 köylünün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yakınları tepkisini dile getirdi.

Güleç Mahallesi kırsalında önceki gün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırının ardından yakınlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri sürüyor.

Acılı aileler, 21 çocuğu yetim bırakan, 5 ocağa ateş düşüren terörü lanetledi.

"Bu insanlar ekmek parası için çalışıyordu. Yollarına bomba koydular"

Şehit Hacı Akdeniz'in kuzeni Mizbah Akdeniz, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirerek, bu süreçte acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

"Devlet her görevini yaptı. Allah razı olsun." diyen Akdeniz, şehit olanların ekmek parası için çalıştığını belirtti.

Akdeniz, "Bu insanlar ekmek parası için çalışıyordu. Yollarına bomba koydular. Allah bunu kabul eder mi? Bunları yüce Allah'a havale etmişiz. Allah devletimize zeval vermesin. Acımız büyük. Ben babamı da terörden kaybettim. Ama böyle bir acı görmedim." dedi.

"Allah onların hakkını yerde bırakmasın inşallah"

Şehit 5 çocuk babası Ahmet Erboğa'nın kardeşi Hacı Erboğa, terör örgütünün hain saldırısı sonucu 21 çocuğun yetim kaldığını hatırlattı.

"Devletimizden bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Şehitlerin kanının yerde kalmamasını istiyoruz. Devletimiz güçlüdür, bulur inşallah, güvenimiz sonsuz. Taziyemiz devam ediyor. Bu kadar çocuk yetim kaldı." ifadelerini kullanan Erboğa, kardeşinin geçimini sağlamak için odun topladığını belirtti.

Erboğa kardeşinin 05.00-06.00'da kalkın odun toplamaya gettiğini dile getirerek, "Çocuklarının rızkını kazanmak için çalışıyordu. Allah onların hakkını yerde bırakmasın inşallah. Devletimizden tek isteğimiz katillerin bulunması." şeklinde konuştu.

Şehit çocuklarına İHH İnsani Yardım Vakfından destek

İHH Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay ve beraberindeki vakıf üyeleri şehit yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, İHH olarak terör saldırısında şehit olan 5 kişiden geriye kalan 21 çocuğa destek olacaklarını belirterek, "Vakıf olarak reşit olana kadar yetimlere destek olacağız, burs sağlayacağız. İnşallah bölgemizde bu tür acılar son bulur. Bu virüs devam ederken, böyle bir şeyin yaşanması bütün Türkiye'yi çok üzdü. Biz de ailelerin yarasını sarmak adına buraya geldik." dedi.

Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli de kentte 541 yetime destek sunduklarını dile getirerek, 5 şehidin emaneti çocuklarına da sahip çıkacaklarını aktardı.

Çiçekli çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacaklarını anlatarak, "Rabb'im bir daha bu acıları göstermesin. Çok acı bir durum. Artık bu saatten sonra 21 yetimimiz sahipsiz değil. Bu yetimler bizim himayemizde." ifadelerini kullandı.

Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Kaynak: AA

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