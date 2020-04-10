Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki
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Kulp, PKK, Güncel

Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan köylülerin yakınları, terör örgütüne tepki gösterdi.

10.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:01
Kulp'taki şehit yakınlarından terör örgütü PKK'ya tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan köylülerin yakınları, terör örgütüne tepki gösterdi.

Güleç Mahallesi kırsalında önceki gün köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) yakınlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek taziye ziyaretleri sürdürülüyor.

Acılı aileler, 21 çocuğu yetim bırakan, 5 ocağa ateş düşüren terörü lanetledi.

Şehit Hacı Akdeniz'in kuzeni Mizbah Akdeniz, yaptığı açıklamada, bu süreçte acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

"Devlet her görevini yaptı. Allah razı olsun." diyen Akdeniz, "Bu insanlar ekmek parası için çalışıyordu. Yollarına bomba koydular. Allah bunu kabul eder mi? Bunları yüce Allah'a havale etmişiz. Allah devletimize zeval vermesin. Acımız büyük. Babamı da terörden kaybettim. Ama böyle bir acı görmedim." ifadelerini kullandı.

Saldırıda şehit düşen, 5 çocuk babası Ahmet Erboğa'nın kardeşi Hacı Erboğa ise "Şehitlerin kanının yerde kalmamasını istiyoruz. Devletimiz güçlüdür, bulur inşallah, güvenimiz sonsuz." dedi.

Kardeşinin 05.00-06.00'da kalkıp odun toplamaya gittiğini anlatan Erboğa, "Çocuklarının rızkını kazanmak için çalışıyordu. Allah onların hakkını yerde bırakmasın inşallah. Devletimizden tek isteğimiz katillerin bulunması." şeklinde konuştu.

Şehit çocuklarına İHH İnsani Yardım Vakfından destek

İHH İnsani Yardım Vakfı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay ve beraberindeki vakıf üyeleri, şehit yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Vakıf olarak terör saldırısında şehit olan 5 kişiden geriye kalan 21 çocuğa destekte bulunacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Reşit olana kadar yetimlere destek olacağız, burs sağlayacağız. İnşallah bölgemizde bu tür acılar son bulur. Bu virüs devam ederken, böyle bir şeyin yaşanması bütün Türkiye'yi çok üzdü. Biz de ailelerin yarasını sarmak adına buraya geldik."

Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkanı Veysi Çiçekli de kentte 541 yetime destek sunduklarını, 5 şehidin emaneti çocuklarına da sahip çıkacaklarını ifade etti.

Çiçekli, çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacaklarını anlatarak, "Rabb'im bir daha bu acıları göstermesin. Çok acı bir durum. Bu saatten sonra 21 yetimimiz sahipsiz değil. Bu yetimler bizim himayemizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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