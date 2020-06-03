Kulp'taki restoran, kafe, kıraathane, lokanta ve spor salonları denetlendi Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla 1 Haziran'dan itibaren hizmete yeniden açılan restoran, lokanta, kafe, kıraathane ve spor salonları denetlendi.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla 1 Haziran'dan itibaren hizmete yeniden açılan restoran, lokanta, kafe, kıraathane ve spor salonları denetlendi. Polis, zabıta, sağlık, gıda mühendisi ve Kaymakamlık personelinden oluşan denetim ekibi denetleme yaparak, işletme sahiplerini tedbirlere uymaları yönünde bilgilendirdi. İşlemecilere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in mesajını ileten ekipler iş yerlerine dikkat edilecek önemli hususları içeren afişler astı. Denetimde işletme sahiplerine tek kullanımlık maske ve kolonya dağıtıldı. Temassız ateş ölçer ile işletme sahipleri ve müşterilerin ateşi ölçüldü. Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Kaynak: AA