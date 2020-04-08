Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu
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Kulp, 3. Sayfa

Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu

Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırının boyutu ortaya çıktı.

08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:48

Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırının boyutu ortaya çıktı. 5 sivilin hayatını kaybettiği el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği alanda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde terör örgütü PKK mensuplarınca ormanda odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olayın büyüklüğü ortaya çıktı. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yol kenarında yaklaşık 1 metrelik çukur oluşurken, vatandaşların ayakkabıları ile aracın parçalarının etrafa yayıldığı görüldü.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Diayarbakır Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu
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