Kulp'taki cami ve mescitler ibadete hazır hale getirildi
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Kulp'taki cami ve mescitler ibadete hazır hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki cami ve mescitler, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınması için temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

Kulp'taki cami ve mescitler ibadete hazır hale getirildi
29.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:40

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki cami ve mescitler, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınması için temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

İçişleri Bakanlığının "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" genelge doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki tüm cami ve mescitleri dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmasının ardından görevlilerce temizlenen camilerde, tedbir kurallarına uyularak öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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