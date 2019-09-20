Kulp'taki 7 sivil şehit için mevlit

20.09.2019 16:22

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 12 Eylül'de düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişi için mevlit okutuldu.

Kulp Kaymakamlığınca Merkez Camisinde düzenlenen programa, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda İlçe Müftüsü Fesih Aydın ile vaizler Ahmet Zengin ve Fahri Deniz tarafından mevlit okundu.

Şehitler için duaların okunduğu programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA