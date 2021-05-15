Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı
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Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı

Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı. Bağ ve bahçelerini külleme ile zararlı hastalıklara karşı ilaçlayan çiftçiler bu sene verimin geçen seneye nazaran daha fazla olduğunu ifade etti.

Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesinin ilçenin üzümleriyle nam saldığını ifade eden çiftçilerden Savcı Taş, "Kulp ilçesinde en çok üzüm bağları bizim köyde bulunmaktadır. Kulp'ta üzüm denince akla Hamzalı üzümleri gelmektedir. Üzümlerimiz Kulp ilçenin diğer köylerine göre erken çıkar. Her sene Ağustos ayının sonlarında üzümlerimiz çıkmakta ve bağ bozumu yapmaktayız. Her sene Mayıs ayında bağ hastalıklarıyla mücadele etmekteyiz bunun başında bağ küllemesi gelmekte. Bağ küllemesi, asmanın yapraklarında, çiçek ve sürgünleri ile tanelerinde zarar yapar. Hastalığa yakalanmış yaprak ve tanelerin normal parlaklığını kaybettiği, üzeri kül serpilmiş gibi durum aldığı ve zamanla tanelerin çatladığı görülür. Çubukların hastalanmasına ve önemli mahsul kaybına sebep olur. Dolaysıyla hastalık ve zararlı ile mücadeleyi zamanında yapmak gerekir. Zamanında yapılmayan ilaçlamanın hiç faydası olmadığı gibi ilaç ve emek boşa gider. Bu sebeple her sene Mayıs ayının ortalarında başlayarak 20 gün arayla en az üç defa küllenmeye karşı ilaçlama yapıyoruz. Bu sene üzüm çok iyi, daha fazla verim almak için zamanında ilaçlama yapıyoruz, inşallah bu vesileyle küllenmeyi önleriz ve verimi artırırız" dedi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı
Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı
Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı
Kulp'ta bağ küllemesine karşı mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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