Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri
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Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri
08.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:41

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulp İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, uygulama noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 'Evdeyim ama kurallar aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Broşür ve afiş dağıtan ekipler, uygulama esnasında sürücü ve yolculara maske de verdi. İlçenin birçok yerine 'Evdeyim ama kurallar aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' yazılı afişleri asan ekipler, evleri ziyaret ederek broşür, çocuklara bayrak ve balon dağıttı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri vatandaşlarımızın trafik kazalarına karşı, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı trafik kuralları ve korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor tüm sürücülerin Trafik Haftasını kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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