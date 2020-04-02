Kulp'ta tedbir kapsamında iş yerini kapatanlara nakdi destek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kafeterya gibi iş yerlerinde çalışanlara Knakdi yardım yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kafeterya gibi iş yerlerinde çalışanlara Knakdi yardım yapıldı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan iş yeri çalışanlarına 500 lira nakdi destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda tespit edilen 117 vatandaşa nakdi desteğin sunulduğunu aktardı. Gözlet, tespit edilecek vatandaşlara desteğin devam edeceğini kaydetti. Kaynak: AA