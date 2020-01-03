Kulp'ta taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

03.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:41

Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çermik ilçeleri, dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası Kulp ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.



Diyarbakır çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla Kulp, Lice ve Çermik ilçeleri beyaza bürünürken, Kulp'ta taşımalı eğitim veren köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı ilçe merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen tüm köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezindeki öğrencilerin eğitim öğretime devam edecekleri bildirilirken, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.



Kulplular kar yağışına sevindiklerini belirtirken, Meteorolojiden edinilen bilgilere göre Kulp, Lice ve Çermik ilçelerinde yağışların yarın da devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA