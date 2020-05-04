Kulp'ta sosyal mesafe kuralına uyuluyor
04.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:52
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyuyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyuyor.
3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Kulp'ta bazı vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkarak alışveriş yaptığı görüldü.
Kulp'ta 3 ğünlük süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 157 vatandaşın taleplerinin karşılandığı, 368 haneye temizlik/hijyen paketi, 324 haneye de 2 öğün sıcak yemek ulaştırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA