Kulp'ta sessizlik hakim Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler boş kaldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler boş kaldı.

İlçedeki Yeni, Turgut Özal ve Merkez Eski mahallelerindeki caddelerde sessizlik hakim.

Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde faaliyet sürüyor.

Kulp-Diyarbakır ve Kulp-Muş kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: AA