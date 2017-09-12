Kulp'ta Operasyon: 1 PKK'lı Terörist Öldürüldü

DİYARBAKIR Valiliği, Kulp İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiğini, Dicle İlçesi kırsal kesiminde ise örgüte ait silah ve mühimmatların yanı sıra yaşam malzemelerinin bulunduğunu açıkladı.



Kulp İlçesi Alaca Köyü Şenyayla Mezrası'ndaki Haznektepe'nin doğusundaki ağaçlık alanda 11 Eylül sabah saatlerinde tespit edilen teröristlere yönelik yakın hava destekli operasyon yapıldı. Valilik açıklamasında, "Operasyon birliklerince; sağlanan teması müteakip, 1 terörist, 1 adet Bixi makineli tüfek, 200 Bixi fişeği, 2 adet ak-47 Kalaşnikof tüfek, mayın/El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 adet Alfa fire ateşleme düzeneği, 5 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, Dicle İlçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl Köyü mülki sınırları içerisinde, 10 Eylül'de temas araması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, aramalarda, 3 jelikan bidon içerisinde; teröristlerin kullandığı 2 kıyafet, 179 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 1 küçük tüp, 2 kamuflaj şemsiye, 3 ızgara, 1 çanta pançosu, 1 panço, 1 yağmurluk, 400 metre kablo, 16 pil ve çok miktarda giyim malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



Diyarbakır Valiliği açıklamasının son bölümünde ise, narko-terörizmle mücadele kapsamında 11 Eylül'de Hazro İlçesi Meşebağları Köyü mülki sınırları içerisindeki 4 ayrı bölgede toplam 60 bin 640 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.



- Diyarbakır