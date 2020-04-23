Kulp'ta öğrencilere kitap desteği Kulp Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Kulp Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap hediye etti.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

"Sınava hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret edip kendilerine sınava hazırlık kitapları hediye ettik. Hediyelerini öğretmenlerinin ellerinden alan öğrencilerimizin sevincine tanık olmak bu zorlu süreçte içimizi ısıttı."

Kaynak: AA