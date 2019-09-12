Kulp'ta minibüsün geçişi sırasında patlama 4 vatandaş şehit (1)

Kulp'ta minibüsün geçişi sırasında patlama 4 vatandaş şehit (1)

12.09.2019 22:35
Kulp'ta minibüsün geçişi sırasında patlama 4 vatandaş şehit (1)
Kaynak: DHA
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