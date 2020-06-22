Kulp'ta maske denetimleri
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde maske denetimi yapıldı.
22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde maske denetimi yapıldı.
Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda oluşturulan denetim ekibi denetimlerini sıkılaştırdı.
Maske takma,sosyal mesafe ve temizlik kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA