Kulp'ta köydeki öğrencilere pasta süprizi Kulp ilçesinde okul müdürleri köylerde kalan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret edildi.

Kulp ilçesinde okul müdürleri köylerde kalan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret edildi.

Öğretmenler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde ziyaret edilen öğrencilere yaş pasta verildi, Türk bayrağı hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara sürpriz yapmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA