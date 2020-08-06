Kulp'ta Kovid-19 denetimi yapıldı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler ilçedeki cadde,sokak, iş yerleri, minibüs terminali, toplu taşıma araçları ve parklarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Denetim ekiplerince, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA