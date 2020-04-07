Kulp'ta koronavirüs tedbirleri Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıkılaştırıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıkılaştırıldı.

İlçede emniyet ve zabıta ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın olup olmadığını da kontrol edip, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Esnafın kurallara ve hijyene uygun satış yapılmasını kontrol eden ekipler, vatandaşları uyulması gereken konularda araçlardan anonslar yaparak sık sık uyardı.

Kaynak: AA