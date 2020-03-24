Kulp'ta koronavirüs tedbiri Kulp Belediyesi koronavirüs mücadelede kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.

Kulp Belediyesi koronavirüs mücadelede kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.

Hastalık riskine karşı mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tutan Kulp Belediyesi, Turgut Özal Mahallesinde salı günleri kurulan semt pazarının kurulduğu caddeyi dezenfekte etti, esnafa maske, eldiven ve kolonya dağıttı.

Ardından ekipler hijyen konusunda esnafı ve mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Kaynak: AA