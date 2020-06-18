Kulp'ta korkutan yangın
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Kulp'ta korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kulp'ta korkutan yangın
18.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:40

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kulp ilçesi merkez Eski Mahalle'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın evlere sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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