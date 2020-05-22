Kulp'ta kısıtlama öncesi vatandaşlar sokakları doldurdu
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Kulp'ta kısıtlama öncesi vatandaşlar sokakları doldurdu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında arife gününden başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kulp'ta kısıtlama öncesi vatandaşlar sokakları doldurdu
22.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:51

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında arife gününden başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kısıtlama yaklaşırken hazırlıklarını tamamlamak için Turgut Özal, Yeni ve Eski mahallelerdeki çarşıya akın etti. Salgına karşı ilan edilen kısıtlama sonrası işleri düşen ve yer yer kepenk kapatmak zorunda kalan Kulp esnafı, bayram öncesi yoğunluktan memnun kaldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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