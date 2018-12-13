Kulp'ta Keman Kursu Açıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde keman kursu açıldı.

Kulp Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan keman kursu, 25 öğrencinin katılımıyla başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada, merkezin kültür ve sanat alanında eğitim eksikliğini giderme konusunda önemli işlevi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl olduğu gibi bu sene de birçok kurs açtık.Yakında başka kurslarımız da açılacak. Kursiyerlerin kullanabilecekleri yeteri sayıda kaliteli enstrüman çeşitleri mevcut. Bu kurslara yoğun talep var. Kültür ve sanat vazgeçilmez bir gereksinimdir."