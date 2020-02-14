Kulp'ta kardan kapanan 44 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 44 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 44 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ilçedeki yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede grup köy yollarını ve ilçeye bağlı 44 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Yağış nedeniyle yolu kapalı 9 kırsal mahalle ve mezrada yol açma çalışmaları devam ediyor.