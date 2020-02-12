Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Haberler » Güncel » Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber

Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

12.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:57
Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini artırdı. İlçe Hıfzısaha Kurulu eğitim öğretimde sıkıntılar yaşandığından dolayı ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulların 13 Şubat günü tatil edilmesine karar verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler